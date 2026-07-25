Мафия использовала кошек как живые факелы для поджога лесов
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, к животным привязывали пропитанные горючей жидкостью тряпки, поджигали их и выпускали в сухую растительность.
Зоозащитники обещают награду в тысячу евро за информацию о виновных.
По данным следствия, рядом с выгоревшими территориями также нашли свечи и самодельные устройства с задержкой воспламенения. Глава Агентства гражданской защиты Калабрии Доменико Костарелла заявил, что животных выпускали на поля, и они в страхе метались вокруг, распространяя огонь на обширные территории.
В последние дни в регионе зафиксировали более 160 возгораний.
В национальном парке Поллино огонь уничтожил около тысячи гектаров. Жара, засуха и сильный ветер осложнили работу спасателей. Похожие способы поджога ранее связывали с мафиозными кланами на Сицилии и в районе Везувия.
По версии следствия, преступники выжигают леса, чтобы потом скупить землю по заниженным ценам и получить выгодные контракты на застройку. Во время тушения пожаров в Италии погиб один пожарный.
Ранее мы писали о том, что в Колумбии женщина умерла во время пластической операции, на которую семья копила годами.