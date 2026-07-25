Мафия использовала кошек как живые факелы для поджога лесов

В итальянской Калабрии расследуют факт использования бездомных кошек для распространения лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail , к животным привязывали пропитанные горючей жидкостью тряпки, поджигали их и выпускали в сухую растительность.

Зоозащитники обещают награду в тысячу евро за информацию о виновных.





По данным следствия, рядом с выгоревшими территориями также нашли свечи и самодельные устройства с задержкой воспламенения. Глава Агентства гражданской защиты Калабрии Доменико Костарелла заявил, что животных выпускали на поля, и они в страхе метались вокруг, распространяя огонь на обширные территории.

В последние дни в регионе зафиксировали более 160 возгораний.

В национальном парке Поллино огонь уничтожил около тысячи гектаров. Жара, засуха и сильный ветер осложнили работу спасателей. Похожие способы поджога ранее связывали с мафиозными кланами на Сицилии и в районе Везувия.

По версии следствия, преступники выжигают леса, чтобы потом скупить землю по заниженным ценам и получить выгодные контракты на застройку. Во время тушения пожаров в Италии погиб один пожарный.

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