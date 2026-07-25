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Мир

Труп собаки протащил по дороге водитель в Узбекистане

Полиция Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 03:13 Фото: пресс-служба УВД Кашкадарьинской области
На днях в Кашкадарьинской области Узбекистана водитель привязал к автомобилю труп собаки и протащил его по дороге, сообщает Zakon.kz.

После того как видео распространилось в социальных сетях, ситуацию прокомментировало Управление внутренних дел региона. В официальном Telegram-канале пресс-службы УВД Кашкадарьинской области говорится, что личность водителя установлена.

Полиция Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 03:13

Фото: Telegram/Qashqadaryo viloyati IIB Ахborot xizmati rasmiy telegram kanali

Со слов задержанного, собака уже была мертва и он хотел убрать ее с обочины, чтобы избежать неприятного запаха и загрязнения дороги.

"Несмотря на эти объяснения, в отношении водителя были оформлены материалы по статье, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными. Собранные документы направлены в суд, который и примет окончательное решение по делу", – говорится в сообщении.

Недавно в Узбекистане презентовали терминалы для онлайн-обращений в МВД.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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