Тревожница на удаленке выиграла суд против своего руководителя

На днях жительница Британии выиграла суд против бывшего работодателя, который при удаленной работе заставлял ее включать камеру во время видеозвонков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, работая в колл-центре, британка Лора Тейт столкнулась с эмоциональным выгоранием и тревожностью. Проблемы со здоровьем вынуждали женщину регулярно брать больничные и внеочередные отпуска.

В 2023 году она обратилась к руководству с просьбой перевести часть коммуникаций в чаты. Начальство отказало женщине, объяснив это тем, что суть ее работы заключается в общении с людьми по телефону и видеосвязи.

"Такое решение было бы несправедливым по отношению к другим работникам и нарушило бы распределение нагрузки между ними", – отметило руководство Holiday Extras.

Во время тренинга с коллегами по видеосвязи Тейт попросила разрешения отключить камеру. Ей отказали и сотрудница не прошла тренинг. После инцидента женщина ушла на долгий больничный и не вернулась в компанию.

Затем она подала иск, утверждая, что Holiday Extras не обеспечила ей подходящие условия труда. Лондонский трудовой трибунал поддержал истицу.

Суд счел, что компания должна была одобрить формат работы без камеры еще в 2023 году. Отказ признали нарушением закона о защите прав людей с инвалидностью.

Теперь работодателю придется выплатить компенсацию.

"Конкретную сумму суд установит на следующем заседании", – говорится в публикации.

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