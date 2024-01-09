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В Швейцарии судят экс-министра Гамбии за преступления против человечности

истцы Фото: twitter/Trial
Бывший министр Гамбии стал самым высокопоставленным чиновником, которого будут судить в Европе в соответствии с принципами универсальной юрисдикции по обвинению в преступлениях против человечности, сообщает Zakon.kz.

Усман Сонко, министр внутренних дел при свергнутом диктаторе западноафриканской страны Яхья Джамме, был арестован в Берне в 2017 году после подачи заявления о предоставлении убежища в Швейцарии, The Guardian.

Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что обвинила 54-летнего Сонко в поддержке и участии в "репрессивной политике" Джамме, чье 22-летнее правление было охарактеризовано прокуратурой как "характеризующееся систематическим применением пыток, изнасилования, внесудебные казни, произвольные задержания и насильственные исчезновения".

Ответственность Сонко, как отмечается в отчете, не ограничивалась его прямым участием в предполагаемых преступлениях. Его также обвинили в халатности на должности министра внутренних дел, отвечавшего за полицию и пенитенциарную службу.

Сонко обвиняют в том, что он "участвовал, отдавал приказы, содействовал и/или не предотвращал убийства, пытки, изнасилования и многочисленные незаконные задержания" в период с 2000 по 2016 год. Сонко отверг обвинения.

Бывший министр был арестован после того, как базирующаяся в Женеве неправительственная организация TRIAL International подала уголовное дело, используя принцип универсальной юрисдикции, который позволяет привлекать к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях за пределами территории, где предполагаемые преступления были совершены.

Когда в понедельник в южном швейцарском городе Беллинцона начался суд над Сонко, заявители прибыли с плакатами с надписью: "Привлечь Джамме и его сообщников к ответственности".

Ожидается, что в ближайшие недели суд заслушает несколько гамбийских истцов. Среди фигурантов обвинительного заключения – Бинта Джамба, которая, согласно обвинительному заключению, обвинила Сонко в неоднократном изнасиловании ее в период с 2000 по 2002 год после того, как он убил ее мужа в связи с предполагаемой запланированной попыткой государственного переворота.

В обвинительном заключении также утверждается, что в 2005 году он держал ее в плену пять дней, неоднократно избивая и насилуя.

В случае признания виновным Сонко может грозить пожизненное заключение.

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