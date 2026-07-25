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Происшествия

В лесах Казахстана за сутки зарегистрировали три пожара

пожары, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 19:37 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана заявила о том, что 25 июля 2026 года по республике на землях лесного фонда зарегистрировано три пожара, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в Национальном парке "Бурабай" зарегистрировано 2 пожара, задействован вертолет Ми-8 РГКП "Казавиалесоохрана", благодаря оперативным и слаженным действиям лесников и авиапожарных-десантников "Казавиалесоохрана" работы по локализации были ускорены.

В резервате "Семей орманы" очаг возгорания небольшой площади, возникший вследствие грозового разряда, был полностью потушен в короткие сроки.

В пожароопасный период призываем отдыхающих на природе и лесопользователей строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек эвакуировались или оказались в изоляции из-за лесных пожаров в Испании и Франции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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