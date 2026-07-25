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Мир

Умер легендарный спортивный функционер Орасио Мураторе, изменивший мировой баскетбол

умер Орасио Мураторе, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 01:51 Фото: wikipedia/Орасио Мураторе
Аргентинский и мировой баскетбол понесли тяжелую утрату – в возрасте 74 лет скончался бывший президент Международной федерации баскетбола (FIBA) Орасио Мураторе, сообщает Zakon.kz.

О его смерти сообщила Конфедерация баскетбола Аргентины (CAB).

Как пишет издание Clarin, Мураторе родился в провинции Тукуман и посвятил спорту десятилетия своей жизни. Он возглавлял Конфедерацию баскетбола Аргентины с 1992 по 2008 год, а в 2014 году стал первым и единственным представителем Аргентины, избранным президентом FIBA. Этот пост он занимал до 2019 года.

За годы руководства аргентинским баскетболом Мураторе сыграл важную роль в становлении знаменитого "Золотого поколения" сборной Аргентины, которое завоевало олимпийское золото на Играх 2004 года в Афинах и вошло в историю мирового спорта.

На международном уровне он инициировал ряд реформ, направленных на развитие и модернизацию FIBA, способствуя популяризации баскетбола во всем мире.

В Конфедерации баскетбола Аргентины выразили глубокие соболезнования семье и близким Мураторе, отметив, что он был одним из самых значимых спортивных руководителей в истории страны, а его вклад навсегда останется частью истории аргентинского и мирового баскетбола.

Ранее сообщалось, что отстраненный от ЧМ-2026 футбольный судья умер при загадочных обстоятельствах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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