Умер легендарный спортивный функционер Орасио Мураторе, изменивший мировой баскетбол
О его смерти сообщила Конфедерация баскетбола Аргентины (CAB).
Как пишет издание Clarin, Мураторе родился в провинции Тукуман и посвятил спорту десятилетия своей жизни. Он возглавлял Конфедерацию баскетбола Аргентины с 1992 по 2008 год, а в 2014 году стал первым и единственным представителем Аргентины, избранным президентом FIBA. Этот пост он занимал до 2019 года.
За годы руководства аргентинским баскетболом Мураторе сыграл важную роль в становлении знаменитого "Золотого поколения" сборной Аргентины, которое завоевало олимпийское золото на Играх 2004 года в Афинах и вошло в историю мирового спорта.
На международном уровне он инициировал ряд реформ, направленных на развитие и модернизацию FIBA, способствуя популяризации баскетбола во всем мире.
В Конфедерации баскетбола Аргентины выразили глубокие соболезнования семье и близким Мураторе, отметив, что он был одним из самых значимых спортивных руководителей в истории страны, а его вклад навсегда останется частью истории аргентинского и мирового баскетбола.
Ранее сообщалось, что отстраненный от ЧМ-2026 футбольный судья умер при загадочных обстоятельствах.