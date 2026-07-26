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Мир

Китайские инвестиции в зеленую энергетику установили новый рекорд

Китайские инвестиции в зеленую энергетику установили новый рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 22:11 Фото: magnific.com
Китайская инициатива "Один пояс – один путь" (BRI) в первой половине 2026 года установила новый рекорд по финансированию проектов в сфере зеленой энергетики. Объем вложений достиг 20,1 млрд долларов, что оказалось выше показателя за весь 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию Университета Квинсленда и Центра зеленых финансов и развития в Шанхае, пишет Financial Times, из этой суммы 11,8 млрд долларов пришлось на строительные проекты, а еще 8,3 млрд долларов – на инвестиции. Эксперты связывают рост интереса к возобновляемой энергетике с увеличением спроса на более доступные и стабильные источники энергии на фоне роста цен на нефть и газ.

Общий объем сделок в рамках BRI за первые шесть месяцев 2026 года также достиг рекордного уровня – 126,3 млрд долларов против 123,3 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. В эту сумму вошли 49,8 млрд долларов инвестиций и 76,5 млрд долларов строительных проектов.

Помимо энергетики, Китай увеличил финансирование в сферах производства, технологий, а также добычи металлов и полезных ископаемых. Эксперты отмечают, что нынешний этап развития инициативы все больше зависит от частного бизнеса: доля участия частных компаний выросла до 48% в первой половине 2026 года против 13% в 2022 году.

Несмотря на критику BRI из-за долговых рисков и непрозрачных условий финансирования, интерес к китайским проектам сохраняется. В частности, объем китайских инвестиций в Африку за год вырос почти втрое и достиг 33,5 млрд долларов.

Ранее Китай удивил новым роботом, который умеет почти все.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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