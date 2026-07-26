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Мир

Морского льва пинали на глазах у людей: власти США начали проверку

Нападение на морского льва попало на видео и стало поводом для расследования в США, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 00:36 Фото: magnific.com
Федеральные власти США начали расследование после появления в социальных сетях видео, на котором мужчина, предположительно, пинает и преследует морского льва на пляже Ла-Хойя-Коув в Сан-Диего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC News со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), специалисты изучают обстоятельства произошедшего.

По данным ведомства, на записи видно, как мужчина несколько раз наносит удары животному, пока оно пытается скрыться. Личность предполагаемого нарушителя официально не раскрывается. Мэр Сан-Диего Тодд Глория назвал случившееся "отвратительным актом жестокого обращения с животными" и поручил полиции изучить видеозапись.

Представители природоохранных организаций также потребовали привлечь виновного к ответственности. По словам главы общественной организации Seal Society Робин Дэвидофф, подобные действия недопустимы, тем более что морские львы находятся под федеральной защитой.

Согласно Закону США о защите морских млекопитающих, преследование или причинение вреда морским львам запрещено. За подобные нарушения предусмотрены штрафы свыше 30 тыс. долларов за каждый эпизод, а в отдельных случаях – уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Власти Сан-Диего регулярно напоминают посетителям пляжей не приближаться к морским львам, особенно в период размножения, когда животные массово собираются на побережье. Несмотря на предупреждения, подобные инциденты происходят регулярно: ранее туристов уже уличали в том, что они бросали в животных камни и песок.

Ранее Китай взбудоражили "шпионские черепахи и рыбы" у берегов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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