Исторические пляжи Нормандии получили статус объекта Всемирного наследия

Пляжи Нормандии, где 6 июня 1944 года состоялась знаменитая высадка союзных войск в рамках операции "Оверлорд", официально включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято на заседании Комитета Всемирного наследия организации, проходящем в южнокорейском Пусане.

По информации France 24, в список вошли пять исторических пляжей – Омаха, Юта, Сорд, Голд и Джуно, а также мыс Пуэнт-дю-Ок. Именно здесь более 150 тысяч военнослужащих союзников начали крупнейшую морскую десантную операцию Второй мировой войны, которая стала важным этапом освобождения Западной Европы от нацистской оккупации.

Эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) отметили, что на этих территориях сохранились многочисленные следы боевых действий: немецкие укрепления, воронки от бомб, элементы искусственных гаваней союзников и затонувшие суда. При этом специалисты подчеркнули необходимость усилить меры по сохранению объектов, которым могут угрожать массовый туризм, изменение климата, повышение уровня моря и строительство ветряных электростанций поблизости.

Помимо пляжей Нормандии, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО также были включены гора Олимп в Греции, древние японские столицы Асука и Фудзивара, а также природный комплекс Бома-Бадингило в Южном Судане, известный одной из крупнейших в мире миграций наземных млекопитающих.

Ранее Ерлан Карин высказался о включении сакральных объектов Казахстана в список ЮНЕСКО.