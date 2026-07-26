Новый закон: после 18 лет дети мигрантов должны будут покинуть Россию

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новые требования для трудовых мигрантов и членов их семей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, теперь иностранный работник должен будет обеспечивать себя и проживающих с ним в России иждивенцев доходом не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.

Если доход мигранта окажется ниже установленного уровня, ему могут отказать в продлении патента или разрешения на работу. Тогда он вместе с несовершеннолетними детьми должен будет покинуть Россию в течение 15 дней, если у семьи нет других законных оснований для пребывания в стране.

Дети трудовых мигрантов смогут находиться в России только до окончания срока действия патента или разрешения на работу родителя.

После достижения 18 лет они должны будут в течение 30 дней покинуть страну либо подать заявление на получение собственного трудового патента и внести авансовый платеж по налогу.

Исключение предусмотрено для тех, у кого имеются другие законные основания для проживания в России.

Новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года.

Ранее Путин отметил вклад регионов в развитие партнерства России и Казахстана.