Почему Трамп не отпускает сенаторов-республиканцев на каникулы

Стали известны причины, по которым президент США Дональд Трамп требует от лидера республиканцев в Сенате не уходить на каникулы, сообщает Zakon.kz.

Согласно его публикации в Truth Social, Трамп настаивает на скором принятии продвигаемого им SAVE Act, по которому потребуется обязательное подтверждение гражданства США у избирателя, а также вводится ограничение голосования по почте.

"Джон Тьюн не должен позволять Сенату США расходиться, пока тот не примет Закон о спасении Америки или, что еще лучше, не отменит филибастер, после чего республиканцы смогут быстро принять все, о чем когда-либо мечтали, включая полноценный и решительный Закон о спасении Америки, бюджет и надвигающуюся катастрофу с потолком государственного долга", – утверждает глава Америки.

Фото: truthsocial

"Трампу очень важно принять ряд законопроектов до осенних выборов в Конгресс, после которых он может превратиться в "хромую утку" до конца своего срока", – предположили в комментариях.

Также уже несколько дней Соединенные Штаты воздерживаются от новых ударов по Ирану. Причина – продолжающиеся дипломатические контакты, направленные на предотвращение нового витка конфликта.