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Мир

Почему Трамп не отпускает сенаторов-республиканцев на каникулы

США, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 07:44 Фото: whitehouse
Стали известны причины, по которым президент США Дональд Трамп требует от лидера республиканцев в Сенате не уходить на каникулы, сообщает Zakon.kz.

Согласно его публикации в Truth Social, Трамп настаивает на скором принятии продвигаемого им SAVE Act, по которому потребуется обязательное подтверждение гражданства США у избирателя, а также вводится ограничение голосования по почте.

"Джон Тьюн не должен позволять Сенату США расходиться, пока тот не примет Закон о спасении Америки или, что еще лучше, не отменит филибастер, после чего республиканцы смогут быстро принять все, о чем когда-либо мечтали, включая полноценный и решительный Закон о спасении Америки, бюджет и надвигающуюся катастрофу с потолком государственного долга", – утверждает глава Америки.
Сенат США, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 07:44

Фото: truthsocial

"Трампу очень важно принять ряд законопроектов до осенних выборов в Конгресс, после которых он может превратиться в "хромую утку" до конца своего срока", – предположили в комментариях.

Также уже несколько дней Соединенные Штаты воздерживаются от новых ударов по Ирану. Причина – продолжающиеся дипломатические контакты, направленные на предотвращение нового витка конфликта.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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