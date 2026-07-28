Банкноты евро получат новый дизайн

Евро впервые за более чем 20 лет получит новый дизайн банкнот, сообщает Zakon.kz.

Финальные варианты оформления новой серии европейских банкнот представил Европейский центральный банк. Всего вариантов будущих банкнот 10 и две тематические концепции:

"Европейская культура" посвящена деятелям искусства, науки и культурному наследию Европы;

"Реки и птицы" отражает природное разнообразие континента и идею единства европейских стран.

"Жители стран Европы смогут выбрать понравившийся вариант до 21 сентября в рамках общественного голосования", – говорится в сообщении Европейского центрального банка.

Утвердить окончательный дизайн Совет управляющих Европейского центрального банка планирует до конца 2026 года. После этого банкноты пройдут этапы доработки и проверки перед запуском в производство.

"В обращение новая серия поступит только через несколько лет. При этом действующие банкноты сохранят статус законного платёжного средства и продолжат использоваться одновременно с новой серией", – предупредила пресс-служба банка.

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