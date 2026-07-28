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Мир

Банкноты евро получат новый дизайн

Голосование за новый дизайн евро, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 06:00 Фото: pexels
Евро впервые за более чем 20 лет получит новый дизайн банкнот, сообщает Zakon.kz.

Финальные варианты оформления новой серии европейских банкнот представил Европейский центральный банк. Всего вариантов будущих банкнот 10 и две тематические концепции:

  • "Европейская культура" посвящена деятелям искусства, науки и культурному наследию Европы;
  • "Реки и птицы" отражает природное разнообразие континента и идею единства европейских стран.
Новый дизайн евро, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 06:00

Фото: ecb.europa.eu

"Жители стран Европы смогут выбрать понравившийся вариант до 21 сентября в рамках общественного голосования", – говорится в сообщении Европейского центрального банка.

Утвердить окончательный дизайн Совет управляющих Европейского центрального банка планирует до конца 2026 года. После этого банкноты пройдут этапы доработки и проверки перед запуском в производство.

"В обращение новая серия поступит только через несколько лет. При этом действующие банкноты сохранят статус законного платёжного средства и продолжат использоваться одновременно с новой серией", – предупредила пресс-служба банка.

В начале июля 2026 года посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич дала совет казахстанским студентам перед учебой в Европе

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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