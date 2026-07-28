Летний отдых превратился в ужас: американец стал причиной жуткой гибели женщины

В американском штате Иллинойс задержали 45-летнего мужчину после смертельного столкновения лодок на реке Фокс, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, пишет People, он управлял понтоном в состоянии алкогольного опьянения и на высокой скорости врезался в другую лодку, в результате чего погибла находившаяся на борту женщина.

Как сообщили в прокуратуре округа Мак-Генри, Ричарду Стивенсону предъявили обвинения по двум эпизодам причинения смерти при вождении в состоянии опьянения и одному эпизоду неосторожного убийства. Авария произошла 25 июля около 14:30 к югу от плотины Мак-Генри.

По данным следствия, 31-футовый понтон под управлением Стивенсона столкнулся с кормой 20-футовой лодки Crownline, после чего переехал ее. Прибывшие на место сотрудники природоохранной полиции обнаружили сильно поврежденное судно и 48-летнюю женщину с травмами, несовместимыми с жизнью – ее нашли обезглавленной.

После столкновения понтон оказался на мели неподалеку от берега, а самого Стивенсона нашли среди деревьев рядом с местом остановки судна. Еще два человека, находившиеся на понтоне, покинули район происшествия до прибытия правоохранителей. Позже мужчину доставили в больницу, где анализы показали уровень алкоголя в крови около 0,20.

На слушании по делу прокуроры заявили, что мужчина ранее уже привлекался за вождение в нетрезвом виде и опасное вождение. Судья Синтия Лэм удовлетворила ходатайство обвинения и отказала Стивенсону в освобождении до суда. Следующее заседание назначено на 5 августа.

Ранее сообщалось, что части тела женщины нашли в мусорном контейнере в Экибастузе.