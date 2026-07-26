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Происшествия

Части тела женщины нашли в мусорном контейнере в Экибастузе

убийство в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 23:08 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась информация о том, что в Экибастузе по улице М. Ауэзова в мусорном баке были найдены мешки с частями тел женщины. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Павлодарской области.

В полиции подтвердили информацию.

"По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению", – заявили в департаменте.

Ранее сообщалось, что молодую модель нашли мертвой в Таиланде после загадочной ночной поездки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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