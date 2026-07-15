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Происшествия

"Затолкнули в слив": тело младенца обнаружили в канализации жилого дома в Астане

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 18:12 Фото: unsplash
Тело недоношенного младенца обнаружили в канализационном сливе одного из жилых домов в Астане. По данному факту полиция начала досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Ужасающая находка всколыхнула общественность после публикации жительницы Астаны в соцсети Threads. Пользовательница под ником tatarovna_ заявила, что соседство с гостиницей, построенной прямо за стеной ее дома, превратило жизнь людей в постоянную борьбу за безопасность.

По ее словам, жильцы каждую ночь вынуждены вызывать наряды полиции, однако действенных мер не принимается. Женщина также упомянула, что в прошлом месяце в гостинице якобы произошло убийство мужчины – весь район видел допрос подозреваемого и вывоз тела.

Но события текущего месяца, как отмечает автор, окончательно перешли все границы. Астанчанка поделилась шокирующими подробностями ночи, когда было найдено тело ребенка:

"Одна из посетительниц данного места, родила ребенка на унитазе одного из номеров и затолкала его в канализационный слив, он у нас с ними общий. Маленькую 6-ти месячную живую девочку. В три часа ночи я проснулась от звонка соседки, которая сообщила о находке в нашей канализации и необходимости выйти из дома для помощи сотрудникам уголовного розыска. Прибывшие сотрудники сразу спросили, есть ли у нас подозрения, кто это мог сделать из жителей. Мы ответили, что подозрений нет, это 100% посетители данной гостиницы. Все в курсе того, какой ужас происходит там. Это заведение продолжает функционировать и принимать своих "гостей", – написала она в посте.

В пресс-службе Департамента полиции города Астаны официально прокомментировали ситуацию, подтвердив факт обнаружения плода и рассказав о мерах, принимаемых в отношении проблемного заведения.

"В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что с начала текущего года на канал "102" из указанной гостиницы поступило 19 сообщений. За нарушение тишины к административной ответственности привлечены 13 лиц, за нарушение общественного порядка 3 лица. Кроме того, ранее в данной гостинице был зарегистрирован факт обнаружения плода ребенка. По данному факту задержана 29-летняя женщина. Проводится досудебное расследование", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 15 июля 2026 года в ДП.

В полиции также добавили, что в связи с допущенными правонарушениями владельцу гостиницы внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных и иных правонарушений, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

"Данная территория находится на постоянном контроле участковых инспекторов полиции. На регулярной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, осуществляются проверки, а также профилактические беседы с администрацией гостиницы и проживающими гражданами. Все необходимые меры реагирования принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее тело маленького казахстанца нашли в реке.

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Канат Болысбек
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