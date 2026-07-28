Белая акула размером с автомобиль появилась на побережье популярного курорта

У берегов Ньюфаундленда (США) снова зафиксировали крупную белую акулу по кличке Эрнст, которая на несколько месяцев пропала из поля зрения исследователей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет БелТА со ссылкой на Daily Mail , акула длиной около 3,6 м и весом более 450 кг прошла тысячи километров вдоль восточного побережья США, а затем отправилась к канадским водам.

Последний сигнал от ее спутниковой метки был 23 июля. Ученые из некоммерческой организации OCEARCH, занимающейся исследованием акул и сохранением океана, пометили самку 4 октября 2025 года в бухте Махоун-Бэй (Новая Шотландия), прикрепив спутниковую метку к ее спинному плавнику.

Маршрут Эрнст помогает лучше понять миграцию белых акул в северо-западной Атлантике. При этом подобные северные перемещения для этого вида являются сезонными.

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