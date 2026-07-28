Белая акула размером с автомобиль появилась на побережье популярного курорта
Фото: sharkcagediving
У берегов Ньюфаундленда (США) снова зафиксировали крупную белую акулу по кличке Эрнст, которая на несколько месяцев пропала из поля зрения исследователей, сообщает Zakon.kz.
Как пишет БелТА со ссылкой на Daily Mail, акула длиной около 3,6 м и весом более 450 кг прошла тысячи километров вдоль восточного побережья США, а затем отправилась к канадским водам.
Последний сигнал от ее спутниковой метки был 23 июля. Ученые из некоммерческой организации OCEARCH, занимающейся исследованием акул и сохранением океана, пометили самку 4 октября 2025 года в бухте Махоун-Бэй (Новая Шотландия), прикрепив спутниковую метку к ее спинному плавнику.
Маршрут Эрнст помогает лучше понять миграцию белых акул в северо-западной Атлантике. При этом подобные северные перемещения для этого вида являются сезонными.
Ранее биологи выяснили, что брошенные в океан пластиковые бутылки спасают жизнь дельфинам.
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