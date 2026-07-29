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Наука и технологии

Женщина нашла на чердаке своего дома логово дикого хищника

Хищник в доме, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 06:59 Фото: Critter Evictors
Жительница США по имени Карен несколько дней слышала с чердака царапанье, рычание и странные шаги. Она вызвала специалистов по дикой природе, чтобы выяснить, кто забрался в ее дом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на People, после осмотра выяснилось, что под крышей жилого дома живет самка рыси, которая обустроила там логово для своих котят.

Это сильно удивило хозяйку дома: рыси в ее районе были, но представить, что одна из них решит поселиться с ней, не могла.

@critterevictors Help! Bobcats in the Attic 🐆🌵 #phoenix #scottsdale ♬ original sound - Critter Evictors

Специалисты подтвердили, что этот случай необычен. Обычно им приходится иметь дело с крысами, белками, енотами, птицами и летучими мышами.

Ловить животных специалисты не стали. Вместо этого они решили сделать чердак менее привлекательным для матери, чтобы она сама унесла детенышей.

Несколько дней сотрудники поднимались на чердак. Рысь чувствовала, так как в помещении оставался их запах. В результате самка решила, что место больше не подходит для безопасного логова, и перенесла котят в другое место.

Убедившись, что животные не возвращаются, специалисты закрыли возможные пути проникновения на чердак прочными металлическими материалами, сохранив необходимую вентиляцию.

Ранее мы сообщали, что белая акула размером с автомобиль появилась на побережье популярного курорта.

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Аксинья Титова
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