Женщина нашла на чердаке своего дома логово дикого хищника

Жительница США по имени Карен несколько дней слышала с чердака царапанье, рычание и странные шаги. Она вызвала специалистов по дикой природе, чтобы выяснить, кто забрался в ее дом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на People, после осмотра выяснилось, что под крышей жилого дома живет самка рыси, которая обустроила там логово для своих котят.

Это сильно удивило хозяйку дома: рыси в ее районе были, но представить, что одна из них решит поселиться с ней, не могла.

Специалисты подтвердили, что этот случай необычен. Обычно им приходится иметь дело с крысами, белками, енотами, птицами и летучими мышами.

Ловить животных специалисты не стали. Вместо этого они решили сделать чердак менее привлекательным для матери, чтобы она сама унесла детенышей.

Несколько дней сотрудники поднимались на чердак. Рысь чувствовала, так как в помещении оставался их запах. В результате самка решила, что место больше не подходит для безопасного логова, и перенесла котят в другое место.

Убедившись, что животные не возвращаются, специалисты закрыли возможные пути проникновения на чердак прочными металлическими материалами, сохранив необходимую вентиляцию.

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