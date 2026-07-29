Айсберг неожиданно перевернулся недалеко от города в Гренландии

Жители города Илулиссат в Гренландии заметили редкое природное явление. У самого побережья внезапно перевернулся огромный айсберг. Момент его опрокидывания сняли на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет hvg, после переворота над водой оказалась та часть ледяной глыбы, которая до этого находилась под поверхностью.

Подобные события происходят, когда из-за таяния или изменения распределения массы айсберг теряет устойчивость и меняет положение.

Ледниковый фьорд расположен на западном побережье Гренландии примерно в 250 километрах к северу от Полярного круга. Этот регион считается одним из самых активных мест образования айсбергов в мире и представляет большой интерес для ученых, изучающих изменение климата.

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