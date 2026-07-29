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Мир

Айсберг неожиданно перевернулся недалеко от города в Гренландии

Айсберг, снег, вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 06:40 Фото: pexels
Жители города Илулиссат в Гренландии заметили редкое природное явление. У самого побережья внезапно перевернулся огромный айсберг. Момент его опрокидывания сняли на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет hvg, после переворота над водой оказалась та часть ледяной глыбы, которая до этого находилась под поверхностью.

Подобные события происходят, когда из-за таяния или изменения распределения массы айсберг теряет устойчивость и меняет положение.

Ледниковый фьорд расположен на западном побережье Гренландии примерно в 250 километрах к северу от Полярного круга. Этот регион считается одним из самых активных мест образования айсбергов в мире и представляет большой интерес для ученых, изучающих изменение климата.

Ранее мы писали о том, что в самой большой пустыне на Земле совсем нет песка: что о ней известно.

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Аксинья Титова
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