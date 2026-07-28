Почему люди любят сплетни: причина оказалась глубже, чем кажется

Основатель клиники доказательной психиатрии, неврологии и психотерапии Benedict Марат Агинян и психолог Владмира Симуран рассказали о том, как стресс, эмоции и желание получить социальное признание влияют на невозможность человека удержать чужие секреты, сообщает Zakon.kz..

Как пишут "Известия" со ссылкой на экспертов, распространение слухов связано не только с желанием поделиться информацией. На поведение человека могут влиять тревога, эмоциональное напряжение и потребность почувствовать свою значимость. Особенно заметно это проявляется в условиях длительного стресса, когда мозг стремится найти быстрый способ снизить внутреннее напряжение.

Марат Агинян отмечает, что хроническая нехватка денег и постоянное ощущение нестабильности могут менять работу нервной системы. В условиях финансового стресса снижается способность сосредотачиваться на долгосрочных целях, а мозг начинает отдавать предпочтение действиям, которые помогают получить облегчение в настоящий момент. Одним из таких способов может стать эмоциональный обмен информацией с окружающими.

Владмира Симуран обращает внимание, что передача важной новости или чужой тайны сопровождается определенными реакциями организма. По ее словам, в момент рассказа человек может испытывать напряжение, менять позу и поведение, словно пытаясь сохранить ценность информации. При этом сильные эмоции способны временно снижать критическое восприятие услышанного.

Еще одним фактором распространения слухов может быть стремление получить социальный статус. В условиях большого потока информации люди иногда больше доверяют словам человека с высоким положением, воспринимая его как источник особых знаний. Однако ценность слуха быстро исчезает, когда информация перестает быть эксклюзивной и становится известной другим.

Ранее психолог рассказал, как перехитрить собственный мозг и уснуть без снотворного.