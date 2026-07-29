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Мир

На дне второго по величине озера Европы нашли почти нетронутый корабль эпохи Петра I

корабль, озеро, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:18 Фото: Вконтакте/Дайвинг клуб подводного плавания "Диво"
На дне Онежского озера дайверы российского клуба подводного плавания "Диво" обнаружили уникальное деревянное парусное судно середины XVIII века, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя клуба Сергея Куликова, корабль сохранился практически в идеальном состоянии и на сегодняшний день не имеет известных аналогов.

Речь идет о двухмачтовом галиоте длиной 19 метров и шириной 6 метров. Предположительно, судно относится к так называемым "новоманерным" кораблям, строительство которых началось по указу Петра I.

Возраст находки помогли установить три монеты 1746 года, найденные на борту.

По оценкам специалистов, судно пролежало под водой более 250 лет.

корабль, озеро, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:18

Фото: Вконтакте/Дайвинг клуб подводного плавания "Диво"

Благодаря холодной воде и особенностям гидрологического режима Онежского озера корабль сохранился почти в первозданном виде.

По словам Куликова в разговоре с ТАСС, поиски информации о судне продолжаются как на дне озера, так и в архивах.

Онежское озеро (в народе также известное как Онего) – это второй по величине пресноводный водоем в Европе после Ладожского озера. Глубины здесь превышают 120 м, вода ледяная даже в разгар лета, биологическая активность низкая, течений почти нет. В этих условиях дерево и металл разрушаются в десятки раз медленнее, чем в теплых водах.

Ранее ученые удивили, рассказав, что в самой большой пустыне на Земле совсем нет песка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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