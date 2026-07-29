Врачи заклеили глаз четырехлетнему ребенку: семья отсудила свыше 8 млн тенге
Как пишет издание Mirror, инцидент произошел в больнице Крамлин в Дублине в августе 2022 года. Тогда четырехлетняя Сирша ударилась головой о деревянный стол, получив порез над глазом.
Ее мать, работающая детской медсестрой, самостоятельно наложила швы-бабочки, чтобы остановить кровотечение, после чего девочку доставили в больницу.
"В ходе процедуры врачи решили использовать клей для закрытия раны, однако из-за чрезмерного количества средство попало в глаз и заклеило веки. Ребенка срочно перевели в другую клинику, где для удаления клея потребовалось четыре процедуры промывания тремя литрами жидкости", – отмечается в материале.
После этого девочке еще шесть недель закапывали антибактериальные капли.
В суде представитель семьи рассказал, что в результате у пострадавшей выпала часть ресниц, а некоторые оказались загнуты внутрь, что причиняло ей дискомфорт. В итоге судья одобрила компенсацию, назвав ее максимальной для случаев временного повреждения глаза.
Ранее в Уральске суд взыскал с городской больницы 4 млн тенге в пользу местного жителя, чей отец скончался от инсульта. Врачи долгое время отказывали пациенту в обследовании, ошибочно принимая его состояние за алкогольное опьянение.