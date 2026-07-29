Врачи заклеили глаз четырехлетнему ребенку: семья отсудила свыше 8 млн тенге

В Ирландии семья четырехлетней девочки получила компенсацию в размере 15 тысяч евро (около 8,1 млн тенге) после того, как дублинские врачи случайно склеили ребенку веки во время обработки раны. Чтобы спасти глаз пострадавшей, потребовалось четыре сложных промывания, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Mirror, инцидент произошел в больнице Крамлин в Дублине в августе 2022 года. Тогда четырехлетняя Сирша ударилась головой о деревянный стол, получив порез над глазом.

Ее мать, работающая детской медсестрой, самостоятельно наложила швы-бабочки, чтобы остановить кровотечение, после чего девочку доставили в больницу.

"В ходе процедуры врачи решили использовать клей для закрытия раны, однако из-за чрезмерного количества средство попало в глаз и заклеило веки. Ребенка срочно перевели в другую клинику, где для удаления клея потребовалось четыре процедуры промывания тремя литрами жидкости", – отмечается в материале.

После этого девочке еще шесть недель закапывали антибактериальные капли.

В суде представитель семьи рассказал, что в результате у пострадавшей выпала часть ресниц, а некоторые оказались загнуты внутрь, что причиняло ей дискомфорт. В итоге судья одобрила компенсацию, назвав ее максимальной для случаев временного повреждения глаза.

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