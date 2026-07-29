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Мир

Мужчина жестоко убил возлюбленную и четыре дня переписывался с ее телефона

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 01:14 Фото: pxhere
В Бразилии 24-летний мужчина четыре дня жил в одной квартире с телом убитой возлюбленной, имитируя ее присутствие в соцсетях. Задержать подозреваемого удалось после того, как подруги жертвы заподозрили неладное из-за ее странных сообщений и вызвали полицию, передает Zakon.kz.

Как сообщает SBT Jornalismo, Карвалью жил в одной квартире с 35-летней Стифани Рибейро Фирмино Силвой.

После расправы он попытался инсценировать ее самоубийство, использовал ароматизаторы, чтобы скрыть запах разложения, и даже отвечал с телефона жертвы.

"Останки девушки лежали под грудой одеял, а мужчина, как ни в чем не бывало, выходил из дома на поиски работы и жилья. Это продолжалось четыре дня", – говорится в публикации.

Тревогу забили подруги Силвы. Они заметили, что девушка стала странно переписываться, и попросили ее записать голосовые сообщения. Карвалью, общавшийся от лица возлюбленной, отказался это делать.

Вскоре соседи почувствовали резкий запах из квартиры и вызвали полицию. В результате останки Силвы были найдены. До приезда полиции Карвалью покинул дом с несколькими чемоданами. Сейчас он арестован.

Ранее сообщалось, что мужчина жестоко расправился с пенсионеркой на севере Казахстана.

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Канат Болысбек
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