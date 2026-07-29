Случайная покупка на АЗС мгновенно обогатила девушку на миллионы

Жительница США выиграла 100 тысяч долларов (почти 52 млн тенге) в лотерею с первой в своей жизни попытки. Случайная покупка билета на автозаправке полностью изменила планы девушки, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание UPI, Кала Джеффрис из города Гастония неожиданно решила сыграть в лотерею в первый раз в жизни, когда остановилась на автозаправке Will's Food Store.

Для первой попытки девушка купила билет моментального розыгрыша лотереи Cash Payday.

"Он сразу же привлек мое внимание", – объяснила американка.

Стерев защитный слой на билете, Джеффрис обнаружила, что разбогатела на 100 тысяч долларов (почти 52 млн тенге). Она призналась, что сначала не поверила в такую невероятную удачу и даже думала, что неправильно разобрала цифры на билете.

Девушка заявила, что на выигранные деньги купит новую машину, а оставшееся потратит на оплату учебы.

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