США возобновили удары по Ирану

30 июля в 05:00 по казахстанскому времени американские военные начали наносить новую серию ударов по Ирану, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Центральном командовании ВС США.

"Американские войска начали наносить удары по Ирану. Эти удары являются мощным ответом на вчерашнюю попытку иранского нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Командование утверждает, что операция началась в 20:00 по времени Восточного побережья США.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне предупреждал, что американские вооруженные силы нанесут удары по Ирану в ответ на проведенный Тегераном внезапный ночной обстрел военной базы США в Иордании.

Часами ранее в Аргентине разбился вертолет, который использовался для проведения учебных занятий по подготовке к тушению лесных пожаров. Погибли семь человек.