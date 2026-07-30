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Мир

США возобновили удары по Ирану

США и Иран, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 06:02 Фото: CENTCOM
30 июля в 05:00 по казахстанскому времени американские военные начали наносить новую серию ударов по Ирану, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Центральном командовании ВС США.

"Американские войска начали наносить удары по Ирану. Эти удары являются мощным ответом на вчерашнюю попытку иранского нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Командование утверждает, что операция началась в 20:00 по времени Восточного побережья США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне предупреждал, что американские вооруженные силы нанесут удары по Ирану в ответ на проведенный Тегераном внезапный ночной обстрел военной базы США в Иордании.

Часами ранее в Аргентине разбился вертолет, который использовался для проведения учебных занятий по подготовке к тушению лесных пожаров. Погибли семь человек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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