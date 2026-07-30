В квартире пары французов нашли останки пяти младенцев
По факту произошедшего, пишет Le Monde.fr, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетних в возрасте до 15 лет. Расследование передали прокуратуре Авиньона.
Трагическая находка была сделана в квартире в историческом центре Оранжа. По данным следствия, там обнаружили останки четырех младенцев и тело новорожденного. Находку сделал 32-летний мужчина – партнер женщины.
Как сообщили в прокуратуре, мужчина был обеспокоен тем, что беременность его спутницы вновь стала для него неожиданностью. Женщина ранее родила дома здорового ребенка, после чего была доставлена в больницу. После этого мужчина начал искать информацию о ситуации и обнаружил предметы, похожие на человеческие останки. Он сообщил об этом в медицинское учреждение, откуда информация поступила в правоохранительные органы.
Экспертиза предварительно установила, что найденные останки могут принадлежать пяти младенцам. Точные обстоятельства их смерти предстоит выяснить после проведения судебно-медицинских исследований и анализа останков.
Женщина, которой также 32 года, на момент задержания находилась в больнице после родов. Ее партнер заявил следователям, что ничего не знал о возможных беременностях.
У пары есть двое детей в возрасте восьми и девяти лет. После произошедшего службы защиты детей начали проверку ситуации в семье, а новорожденного ребенка временно передали под защиту государства.
Ранее сообщалось, что появились кадры с подозреваемым в убийстве девушки в подмосковном Одинцово. После расчленения мужчина выносил части тела жертвы в пакетах.