В квартире пары французов нашли останки пяти младенцев

Во французском городе Оранж (департамент Воклюз) мать пятерых младенцев, чьи тела обнаружили в квартире, где она жила вместе с партнером, была помещена под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Карпантраса, сообщает Zakon.kz.

По факту произошедшего, пишет Le Monde.fr, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетних в возрасте до 15 лет. Расследование передали прокуратуре Авиньона.

Трагическая находка была сделана в квартире в историческом центре Оранжа. По данным следствия, там обнаружили останки четырех младенцев и тело новорожденного. Находку сделал 32-летний мужчина – партнер женщины.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина был обеспокоен тем, что беременность его спутницы вновь стала для него неожиданностью. Женщина ранее родила дома здорового ребенка, после чего была доставлена в больницу. После этого мужчина начал искать информацию о ситуации и обнаружил предметы, похожие на человеческие останки. Он сообщил об этом в медицинское учреждение, откуда информация поступила в правоохранительные органы.

Экспертиза предварительно установила, что найденные останки могут принадлежать пяти младенцам. Точные обстоятельства их смерти предстоит выяснить после проведения судебно-медицинских исследований и анализа останков.

Женщина, которой также 32 года, на момент задержания находилась в больнице после родов. Ее партнер заявил следователям, что ничего не знал о возможных беременностях.

У пары есть двое детей в возрасте восьми и девяти лет. После произошедшего службы защиты детей начали проверку ситуации в семье, а новорожденного ребенка временно передали под защиту государства.

Ранее сообщалось, что появились кадры с подозреваемым в убийстве девушки в подмосковном Одинцово. После расчленения мужчина выносил части тела жертвы в пакетах.