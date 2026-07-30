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Происшествия

Убийство российской модели: подозреваемый попал на видео с пакетами с возможными останками

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 20:55 Фото: pixabay
Появились кадры с подозреваемым в убийстве девушки в подмосковном Одинцово. После расчленения мужчина выносил части тела жертвы в пакетах, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал российский Telegram-канал "112". На кадрах видно, как мужчина вывозит из подъезда клетчатую сумку на тележке подобной тем, которые обычно используют покупатели в супермаркетах. Не скрывая своего лица, подозреваемый посмотрел в камеру видеонаблюдения и спокойно вышел на улицу.

По данным местных СМИ, житель Московской области убил и расчленил свою сожительницу, а ее тело аккуратно разложил по сумкам и пакетам. Их он вывозил из квартиры несколько дней подряд.

Известно, что пострадавшая пропала 17 июля 2026 года. Тогда она вышла из дома вместе со своей собакой. Последним, кто видел модель, был подозреваемый – ее сожитель. В тот день они поссорились. После исчезновения девушки предполагаемый убийца уехал из России. Он может находиться в Турции, считают следователи. Мужчина объявлен в международный розыск. Также сообщается, что погибшая остро нуждалась в деньгах.

Ранее другой мужчина жестоко убил возлюбленную и четыре дня переписывался с ее телефона.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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