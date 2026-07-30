В Европе назревает новый кризис: Италия хочет приостановить Шенген с Испанией

Италия рассматривает возможность временно приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Avvenire со ссылкой на источники, близкие к правительству страны, ситуация с массовым прибытием мигрантов в испанский анклав Сеута стала предметом обсуждения в правительстве Италии. Власти также проводят консультации с институтами Европейского союза.

Поводом для активных дискуссий стали заявления еврокомиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера, который подчеркнул, что защита внешних границ ЕС является важной частью борьбы с нелегальной миграцией.

На фоне происходящего вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. По его словам, необходимо "защищать границы". Инициативу также поддержал другой вице-премьер Антонио Таяни, заявив, что доверяет действиям главы МВД Маттео Пьянтедози.

В случае принятия такого решения Италия сможет временно восстановить пограничный контроль, воспользовавшись статьей 25 Шенгенского кодекса. Она позволяет вводить подобные меры при возникновении серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности. Первоначально ограничения могут действовать до 30 дней с возможностью продления при исключительных обстоятельствах.

Окончательное решение пока не принято. Если Рим все же решится на этот шаг, власти должны будут официально уведомить об этом Европейскую комиссию, Европарламент и другие государства-члены ЕС.

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