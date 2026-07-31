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Мир

Подросток получил 100 лет тюрьмы в США за убийство в составе банды

Суд в США, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 02:32 Фото: pixabay
В американском штате Индиана суд назначил 100 лет лишения свободы 15-летнему Джомаджи Лэрри, который в составе банды убил 26-летнюю Дайлу Свэйн, сообщает Zakon.kz.

По данным АВС News, инцидент произошел в феврале 2025 года около ночного клуба. Еще одна женщина тогда получила ранение, а третья пострадала, когда один из преступников сбил ее, пытаясь скрыться с места происшествия.

По данным следствия, 26-летняя Дайла Свэйн стала случайной жертвой. Банда планировала застрелить свидетеля другого убийства. Присяжные признали участников преступной группы виновными. В результате, на днях, несовершеннолетний Лэрри получил 50 лет за убийство и 50 за то, что состоял в банде.

Его два 19-летних подельника приговорены к 125 и 90 годам тюрьмы соответственно.

"Суд над еще одним обвиняемым состоится до конца 2026 года", – говорится в публикации.

Во французском городе Оранж мать пятерых младенцев, чьи тела обнаружили в квартире, где она жила вместе с партнером, была помещена под стражу.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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