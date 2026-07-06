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Общество

За убийство коллеги казахстанцу дали 15 лет тюрьмы

Убийство женщины в городе Шу, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 05:30 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области 15 лет тюрьмы получил мужчина, который убил коллегу по работе, сообщает Zakon.kz.

Убийство произошло в декабре прошлого года, когда 40-летняя жительница Шу четыре дня не выходила на связь с родными. Ее изуродованное тело в собственной квартире нашел сын, передает "КТК".

Следствие установило, что перед смертью у убитой были гости – трое коллег по работе. В какой-то момент произошла ссора, и один из них схватился за нож. Он 12 раз ударил женщину ножом.

"После товарищи все тщательно отмыли, закрыли за собой дверь и просто ушли", – говорится в репортаже.

За убийство с особой жестокостью 35-летнего мужчину осудили на 15 лет. Два его подельника за недонесение о преступлении получили по три с половиной года колонии.

Также в Жамбылской области суд вынес приговор в отношении организатора и участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным хранением и распространением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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