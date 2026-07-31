Ожидавший первенца альпинист сорвался со скалы и погиб

Покорение скалы в Калифорнии закончилось гибелью для американского альпиниста, ожидавшего рождения ребенка. Мужчина сорвался с высоты и получил тяжелые травмы головы, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило издание Daily Mail. Трагедия произошла вблизи Касл-Рока в Биг-Бир 12 июля 2026 года, однако подробности появились недавно.

Будущий отец, 33-летний Энди Пол Феррароне поскользнулся, упал и разбил голову во время скалолазания.

"Эвакуировать мужчину пришлось вертолетом. Несколько дней пострадавший провел в больнице на аппарате жизнеобеспечения, но 15 июля 2026 года врачи зафиксировали его смерть", – говорится в сообщении управления шерифа округа Сан-Бернардино.

Уточняется, что жена Феррароне находится на девятом месяце беременности. Теперь женщина готовится воспитывать ребенка одна.

Ранее сообщалось, что группы альпинистов собираются покорить азиатские восьмитысячники в шторм, без кислорода и шерпов.