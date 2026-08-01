Мужчина на популярном пляже взял гигантскую акулу за хвост и случилось неожиданное

На пляже в Лос-Анджелесе (США) рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу, но затем опомнился и помог ей вернуться обратно в океан, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, необычный эпизод зафиксировали на побережье залива Санта-Моника в Калифорнии.

Очевидцы засняли происходящее на видео, которое быстро прославилось в местных соцсетях. На кадрах видно, как мужчина без страха отпускает хищника в воду.





Ранее мы сообщали, что на Галапагосах впервые за 20 лет нашли одну из самых неуловимых акул.