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Мир

Мужчина на популярном пляже взял гигантскую акулу за хвост и случилось неожиданное

Пляж, рыбак, акула, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 03:30 Фото: стопкадр видео
На пляже в Лос-Анджелесе (США) рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу, но затем опомнился и помог ей вернуться обратно в океан, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, необычный эпизод зафиксировали на побережье залива Санта-Моника в Калифорнии.

Очевидцы засняли происходящее на видео, которое быстро прославилось в местных соцсетях. На кадрах видно, как мужчина без страха отпускает хищника в воду.


Ранее мы сообщали, что на Галапагосах впервые за 20 лет нашли одну из самых неуловимых акул.

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Аксинья Титова
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