Мужчина на популярном пляже взял гигантскую акулу за хвост и случилось неожиданное
Фото: стопкадр видео
На пляже в Лос-Анджелесе (США) рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу, но затем опомнился и помог ей вернуться обратно в океан, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, необычный эпизод зафиксировали на побережье залива Санта-Моника в Калифорнии.
Очевидцы засняли происходящее на видео, которое быстро прославилось в местных соцсетях. На кадрах видно, как мужчина без страха отпускает хищника в воду.
Ранее мы сообщали, что на Галапагосах впервые за 20 лет нашли одну из самых неуловимых акул.
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