Женщина обвиняет грумера в том, что та задушила ее пекинеса во время стрижки

В Набережных Челнах (Россия) владелица пекинеса Лелика обвинила груминг-салон в том, что мастер задушила ее питомца. По словам женщины, она привезла собаку на стрижку 28 июля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Baza, три часа спустя с хозяйкой собаки связались и сообщили, что пекинес не дышит. В ветклинике собаку безуспешно пытались вернуть к жизни.

Сначала причиной кончины животного в салоне назвали внезапную остановку сердца.

Однако на записях видеонаблюдения, опубликованных в Telegram, заметно, что грумер обращался с собакой грубо и мог ее задушить. Пес Лелик почти три часа был привязан, его оставляли без присмотра и не поили.

Владелица пекинеса полагает, что грумер слишком высоко подтянула шлейку на Лелике, а потом подняла его за хвост, что могло привести к кончине питомца. В салоне отвергли ее обвинения и назвали случившееся несчастным случаем. Хозяйка собаки собирается обратиться в полицию.

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