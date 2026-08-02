Женщина обвиняет грумера в том, что та задушила ее пекинеса во время стрижки
Как пишет Baza, три часа спустя с хозяйкой собаки связались и сообщили, что пекинес не дышит. В ветклинике собаку безуспешно пытались вернуть к жизни.
Сначала причиной кончины животного в салоне назвали внезапную остановку сердца.
Однако на записях видеонаблюдения, опубликованных в Telegram, заметно, что грумер обращался с собакой грубо и мог ее задушить. Пес Лелик почти три часа был привязан, его оставляли без присмотра и не поили.
Владелица пекинеса полагает, что грумер слишком высоко подтянула шлейку на Лелике, а потом подняла его за хвост, что могло привести к кончине питомца. В салоне отвергли ее обвинения и назвали случившееся несчастным случаем. Хозяйка собаки собирается обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что казахстанские туристы спасли тонущую собаку в Батуми: видео восхитило Сеть.