ВОЗ обвинила производителей ультрапереработанных продуктов в срыве мер по борьбе с ожирением

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что крупнейшие мировые производители ультрапереработанных продуктов питания препятствуют борьбе с ожирением, подавая в суд на правительства, вводящие ограничения на продажу и рекламу нездоровой пищи, сообщает Zakon.kz.

По его словам, судебные разбирательства затягивают принятие важных мер общественного здравоохранения на годы и обходятся государствам в миллиарды долларов в виде юридических и медицинских расходов.

Поводом для заявления стало международное расследование The Guardian, Lighthouse Reports и группы ученых. Согласно его данным, с 2010 по 2025 год в Мексике, Колумбии, Бразилии, США и Великобритании было зарегистрировано 235 судебных исков против политики, направленной на сокращение потребления ультрапереработанных продуктов. Чаще всего компании оспаривали введение предупреждающей маркировки на упаковке, налоги на вредную пищу и ограничения на ее рекламу.

Исследование показало, что в среднем каждое судебное разбирательство длилось около 2,5 года. В совокупности это составило почти 600 лет судебных процессов. При этом около 75% завершившихся дел выиграли правительства, однако даже проигранные компаниями иски позволяли отсрочить вступление новых правил в силу.

По данным расследования, почти 40% исков, где удалось установить истцов, были поданы восемью крупными корпорациями, среди которых The Coca-Cola Company, PepsiCo, Mondelēz International, Kellanova, Danone, Ferrero, Xignux и Heartland Food Products Group.

Тедрос отметил, что некоторые компании действительно улучшают состав своей продукции, однако этого недостаточно. По его мнению, если производители действительно хотят помочь в борьбе с ожирением, они должны отказаться от судебных исков, которые, по его словам, истощают государственные ресурсы и мешают реализации эффективной политики в сфере здравоохранения.

По оценке ВОЗ, в 2024 году ожирением страдали почти один миллиард человек – примерно каждый седьмой житель планеты. Организация призвала правительства продолжать внедрять меры по продвижению здорового питания, несмотря на давление со стороны пищевой индустрии.

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