Из невиновного мужчины сделали опасного преступника и отправили в тюрьму

В Канаде 30-летний Брэндон Клэйми отбыл полтора года тюремного заключения по обвинению в педофилии из-за банальной невнимательности следователей. Полиция перепутала его никнейм в мессенджере с аккаунтом настоящего преступника, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание People, история началась еще в феврале 2020 года, когда Клэйми предъявили тяжелые обвинения.

По версии правоохранителей, с августа по декабрь 2018 года он переписывался в мессенджере Kik с 12-летней девочкой, выманивал у нее откровенные фотографии и склонял к интимным действиям.

Судебные разбирательства затянулись, однако в январе 2024 года канадца признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы.

"Мужчина полностью отбыл срок, но оказался невиновен. Позже выяснилось, что полиция спутала почти идентичные никнеймы. Преступник использовал fus__ro_dah (с двумя подчеркиваниями подряд между fus и ro), а у Клэйми был fus_ro_dah (с одним подчеркиванием). Этой детали не заметил ни один участник судебного процесса", – говорится в сообщении.

После официального снятия всех обвинений адвокат пострадавшего заявил, что его клиент полностью потерял веру в систему правосудия. Сейчас Клэйми намеревается через суд добиться от государства крупной компенсации.

Тем временем настоящий преступник находится в Калифорнии. Его продолжают разыскивать.

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