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События

Зайсан и Катон-Карагай могут получить международное авиасообщение с Китаем

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:27 Фото: unsplash
Китайская авиакомпания Urumqi Airlines рассматривает возможность запуска новых рейсов в Казахстан, а также участие в создании регионального авиаперевозчика. Эти вопросы обсудили вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев и вице-президент авиакомпании Чжан Лян, сообщает Zakon.kz.

Так, во время встречи представители Urumqi Airlines сообщили о планах открыть регулярные рейсы по маршрутам Урумчи – Караганда, Кульджа (Инин) – Астана и Кульджа (Инин) – Алматы.

В свою очередь казахстанская сторона предложила расширить маршрутную сеть и включить в нее Усть-Каменогорск и Семей, а в перспективе – новые региональные аэропорты Зайсана и Катон-Карагая. По мнению участников встречи, это поможет развитию туризма, повысит транспортную доступность регионов и укрепит торгово-экономические связи между Казахстаном и Китаем.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам создания в Казахстане совместной региональной авиакомпании.

Предполагается, что перевозчик сможет выполнять рейсы на самолетах COMAC C909 китайского производства, которые уже используются Urumqi Airlines. В числе возможных направлений – Зайсан, Катон-Карагай и другие города с туристическим потенциалом.

Urumqi Airlines основана в 2014 году и входит в группу HNA Aviation. Сейчас авиакомпания эксплуатирует 20 самолетов, включая Boeing 737-800 и COMAC C909, а также ожидает поставку еще 40 воздушных судов COMAC. Маршрутная сеть перевозчика охватывает 46 внутренних направлений в Китае.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:27
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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