Чуть не погиб из-за прыща: модель из Бразилии рассказал об опасной ошибке

Бразильский блогер и модель Уиллиан Силва оказался в больнице после попытки самостоятельно выдавить прыщ в области усов. Мужчина рассказал о случившемся, чтобы предупредить подписчиков об опасности подобных действий, сообщает Zakon.kz.

Силва, известный в соцсетях как "Кен из КГ", заявил, что после удаления воспаленного волоса и выдавливания прыща его лицо сильно опухло. По словам модели, врачи предупредили его о риске серьезной инфекции, которая в худшем случае могла привести к поражению мозга.

"Из-за этого прыща мое лицо стало таким опухшим. Существовал риск менингита, который мог поразить мозг и привести к серьезным последствиям для здоровья", – цитирует пострадавшего издание Need To Know.

Дерматолог Даниэле Кавальканте де Алмейда Маньани объяснила, что область от переносицы до уголков рта часто называют "треугольником смерти" на лице. В этой зоне проходят вены, которые связаны с внутренними структурами черепа, поэтому инфекция после повреждения кожи теоретически может распространиться глубже.

Специалист отметила, что выдавливание воспалений может привести к попаданию бактерий в ткани и вызвать осложнения, включая тромбоз кавернозного синуса, менингит, абсцесс мозга или сепсис.

В данное время Уиллиан Силва идет на поправку. После случившегося он планирует рассказывать о рисках самостоятельного удаления прыщей и призывает не трогать воспаления в опасной зоне лица без консультации специалиста.

O influenciador Willian Silva, conhecido como “Ken de CG”, em Campo Grande, foi internado após espremer uma espinha na região do bigode.



Segundo a dermatologista Daniele Cavalcante de Almeida Magnani, a área que vai das sobrancelhas até os cantos da boca, passando pelo nariz e… pic.twitter.com/cYfOdY6Azh — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 28, 2026

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