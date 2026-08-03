Чуть не погиб из-за прыща: модель из Бразилии рассказал об опасной ошибке
Силва, известный в соцсетях как "Кен из КГ", заявил, что после удаления воспаленного волоса и выдавливания прыща его лицо сильно опухло. По словам модели, врачи предупредили его о риске серьезной инфекции, которая в худшем случае могла привести к поражению мозга.
"Из-за этого прыща мое лицо стало таким опухшим. Существовал риск менингита, который мог поразить мозг и привести к серьезным последствиям для здоровья", – цитирует пострадавшего издание Need To Know.
Дерматолог Даниэле Кавальканте де Алмейда Маньани объяснила, что область от переносицы до уголков рта часто называют "треугольником смерти" на лице. В этой зоне проходят вены, которые связаны с внутренними структурами черепа, поэтому инфекция после повреждения кожи теоретически может распространиться глубже.
Специалист отметила, что выдавливание воспалений может привести к попаданию бактерий в ткани и вызвать осложнения, включая тромбоз кавернозного синуса, менингит, абсцесс мозга или сепсис.
В данное время Уиллиан Силва идет на поправку. После случившегося он планирует рассказывать о рисках самостоятельного удаления прыщей и призывает не трогать воспаления в опасной зоне лица без консультации специалиста.
O influenciador Willian Silva, conhecido como “Ken de CG”, em Campo Grande, foi internado após espremer uma espinha na região do bigode.— Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 28, 2026
Segundo a dermatologista Daniele Cavalcante de Almeida Magnani, a área que vai das sobrancelhas até os cantos da boca, passando pelo nariz e… pic.twitter.com/cYfOdY6Azh
Ранее сообщалось, что пожилой казахстанец умер после того, как врачи приняли его за пьяного.