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Мир

Чуть не погиб из-за прыща: модель из Бразилии рассказал об опасной ошибке

Врачи бьют тревогу: почему нельзя выдавливать прыщи в этой зоне лица, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 01:53 Фото: magnific.com
Бразильский блогер и модель Уиллиан Силва оказался в больнице после попытки самостоятельно выдавить прыщ в области усов. Мужчина рассказал о случившемся, чтобы предупредить подписчиков об опасности подобных действий, сообщает Zakon.kz.

Силва, известный в соцсетях как "Кен из КГ", заявил, что после удаления воспаленного волоса и выдавливания прыща его лицо сильно опухло. По словам модели, врачи предупредили его о риске серьезной инфекции, которая в худшем случае могла привести к поражению мозга.

"Из-за этого прыща мое лицо стало таким опухшим. Существовал риск менингита, который мог поразить мозг и привести к серьезным последствиям для здоровья", – цитирует пострадавшего издание Need To Know.

Дерматолог Даниэле Кавальканте де Алмейда Маньани объяснила, что область от переносицы до уголков рта часто называют "треугольником смерти" на лице. В этой зоне проходят вены, которые связаны с внутренними структурами черепа, поэтому инфекция после повреждения кожи теоретически может распространиться глубже.

Специалист отметила, что выдавливание воспалений может привести к попаданию бактерий в ткани и вызвать осложнения, включая тромбоз кавернозного синуса, менингит, абсцесс мозга или сепсис.

В данное время Уиллиан Силва идет на поправку. После случившегося он планирует рассказывать о рисках самостоятельного удаления прыщей и призывает не трогать воспаления в опасной зоне лица без консультации специалиста.

Ранее сообщалось, что пожилой казахстанец умер после того, как врачи приняли его за пьяного.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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