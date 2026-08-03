Китай создал небывалую по масштабам, но незащищенную сеть наблюдения за иностранцами

Исследователь в области кибербезопасности и журналист Марк Хофер неожиданно нашел в открытом доступе полицейскую платформу с персональными данными тысяч иностранцев, проживающих в Китае или просто бывавших в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, это стало редким свидетельством масштабов цифровой слежки китайских властей не только за собственными гражданами, но и за иностранцами.

Как сообщает издание, в начале 2026 года Хофер во время обычного мониторинга сети наткнулся на сервис под названием "Платформа динамического контроля зарубежного персонала".

Система была посвящена городу Чжанцзякоу и содержала записи почти о 12 тысячах человек , среди которых были иностранцы, журналисты, жители Гонконга и Тайваня, а также лица, отнесенные к отдельным категориям риска.

Больше всего журналиста удивило то, что он обнаружил в базе собственный профиль с фотографией, сделанной китайскими миграционными службами, номером паспорта и мобильного телефона.

Платформа содержала гораздо больше информации, чем обычные миграционные записи.

В ней были поля с паспортными данными, адресами, семейным положением, местом работы, поездками на самолете и поезде, посещениями больниц, оплатой топлива и даже передвижениями, зафиксированными камерами видеонаблюдения и системами распознавания лиц.

После анализа сохраненных данных журналисты пришли к выводу, что база демонстрирует, как китайские власти объединяют информацию с камер наблюдения, медицинских записей, государственных реестров и других источников для комплексного мониторинга поведения иностранцев.

Отдельное беспокойство вызвал тот факт, что платформа фактически не была защищена. По словам канадского исследователя кибербезопасности Грега Уолтона, это является следствием стремительного роста китайской инфраструктуры цифрового надзора.

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