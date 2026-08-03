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Мир

Сильное землетрясение в Египте: люди боятся подходить к зданиям

Египет, здания, город, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 04:59 Фото: pexels
По данным Египетского национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики, в 38 км к северу от города Суэц в Египте произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел 3 августа. Из института не поступало каких-либо сведений о жертвах или разрушениях.

Однако египетское общество Красного Полумесяца объявило о запуске плана реагирования на чрезвычайные ситуации в провинциях, где ощущались подземные толчки.

Организация призвала жителей держаться подальше от зданий с признаками структурных повреждений и следить за официальными обновлениями информации, пока компетентные органы оценивают ситуацию.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр добавил, что очаг природного явления был на глубине 10 км.


Ранее сообщалось, что 29 июля 2026 года вблизи Алматы тоже произошло землетрясение. Подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС Казахстана.

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Аксинья Титова
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