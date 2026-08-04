Катер отсек дайверу голову во время подводной рыбалки

В бухте Петрокрепость Ладожского озера в Ленинградской области (Россия) в ночь на 1 августа произошла трагедия. 57-летний дайвер погиб во время подводной рыбалки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет fontanka.ru, 57-летний Сергей вместе с другом приехал на Ладогу для подводной рыбалки. Ныряли в 800 м от Крепости Орешек. В момент, когда мужчина всплывал, на него наехал проплывавший мимо катер. Так дайверу отсекло голову. Его друг смог вытащить ее на берег, но тело так и не нашли.

Подробности произошедшего рассказал "Фонтанке" друг погибшего Дмитрий. По его словам, обычно они плавают втроем, но в этот раз были только двое – Дмитрий поехать не смог. Что произошло, узнал от выжившего друга.

В ту ночь в бухте было довольно интенсивное движение катеров. Схема у рыбаков привычная: когда слышишь катер, всплываешь и смотришь – если тот идет по опасной траектории, светишь фонарем, обозначая свое местоположение, и отплываешь.

В этот раз со стороны города в Ладогу шла моторная лодка, от которой исходил сильный шум винтов. Двое друзей дождались, пока она пройдет, и только тогда нырнули. Они находились на расстоянии друг от друга: один пошел, прижимаясь к буям, которые обозначают край фарватера (суда не должны пересекать эту линию), а другой оказался в фарватере.

Неожиданно вместе с удаляющимся шумом моторки послышался еще один – приближающийся.

Большой катер на значительной скорости шел с Ладоги в сторону города. Тогда дайвер посмотрел в сторону напарника: послышался шлепок, катер чуть подпрыгнул, но на скорости проскочил дальше. Рыбак искал Сергея, но ответа от него не было.

"Потом увидел пятно на воде. Подумал, что голова, показалось, что даже с трубкой. Покричал еще несколько раз – ответа нет", – поделился Дмитрий.

Поплыв в сторону друга, рыбак увидел голову – она всплыла из-за неопрена. Мужчина взял ее и вынес на берег. Там позвонил в полицию и Дмитрию. По информации "Фонтанки", к поискам тела привлекли областных спасателей.

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