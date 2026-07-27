Какие собаки живут дольше других: список популярных пород

Один из главных вопросов при выборе собаки – сколько лет она проживет рядом с хозяином. В среднем собаки живут 10-13 лет, но продолжительность их жизни во многом определяется породой, рационом, условиями содержания, наследственностью и образом жизни, сообщает Zakon.kz.

Абсолютным мировым рекордсменом среди собак является пес по кличке Боби породы Рафейру ду Алентежу (португальский мастиф). Он прожил 31 год и 165 дней. Его рекорд официально подтвержден Книгой Гиннесса, 2 февраля 2023 года собаку признали самой старой из ныне живущих и самой старой собакой за всю историю.

Издание РБК Life на основе экспертных данных составило подборку популярных пород собак и указало их среднюю продолжительность жизни. Однако авторы отмечают, что эти цифры являются ориентировочными , поскольку многое зависит от индивидуальных особенностей каждого питомца.

Чихуахуа

При хорошем уходе могут жить от 14 до 20 лет. Чихуахуа считаются одними из самых миниатюрных пород. Им не требуется много физической активности – это удобно в случае высокой занятости хозяина. Чихуахуа подчас страдают от ряда распространенных заболеваний – вывиха коленной чашечки и катаракты.

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Такса

Способны прожить до 17 лет, при этом средняя продолжительность жизни составляет 12-15 лет. Таксы игривые, сообразительные и преданные собаки. Это в целом здоровая порода, но из-за анатомических особенностей у такс бывают проблемы с позвоночником.

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Сиба-ину

Порода собак среднего размера родом из Японии. При должном уходе такие питомцы могут прожить до 15 лет, но есть и более выдающиеся случаи – сиба-ину по кличке Пусуке жил до 26 лет. Продлить жизнь помогут регулярные и оптимальные физические упражнения, в графике сиба-ину должна присутствовать физическая активность как минимум 30 минут в день.

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Померанский шпиц

Средняя продолжительность жизни померанских шпицев – 14-17 лет. У померанских шпицев есть склонность к проблемам с зубами (кариес и заболевания десен), так что им требуется регулярный уход за полостью рта – чистка зубов и специальные игрушки для жевания. У них также случаются вывихи коленной чашечки, которые приводят к хромоте. Кроме того, важно поддерживать вес померанцев и не перекармливать. Также у них случаются коллапс трахеи и сердечные заболевания.

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Йоркширский терьер

Еще одна миниатюрная порода в перечне, они могут прожить до 16-20 лет. Хозяева любят их за милое и дружелюбное поведение. У йорков бывают проблемы с желудком, также требуется внимательно следить за их рационом.

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Бордер-колли

Средняя продолжительность жизни – от 13 до 17 лет. У них хорошее здоровье и выносливость, таким собакам нравятся физические и умственные нагрузки – бордер-колли нужна регулярная активность. У представителей этой породы имеется предрасположенность к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии, так что контроль со стороны ветеринара вряд ли будет лишним. К тому же их слабое место – зубы, кроме того, они восприимчивы к бактериальным и вирусным инфекциям.

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Австралийская овчарка

Представители пастушьей породы внешне немного напоминают бордер-колли. Средний срок жизни таких собак – 15 лет. Хозяевам необходимо уделять внимание здоровью суставов и бедер австралийских овчарок, причина – активный образ жизни и темперамент питомцев.

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Джек-рассел-терьер

Средняя продолжительность жизни – 16 лет. На нее влияют образ жизни, питание, физические упражнения. Так как джек-расселы – охотничьи собаки, то большую часть жизни у них сохраняется энергичность, но в 11-12 лет они могут стать капризными и ленивыми. В таком возрасте активность собак снижается и наступает старость.

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Французский бульдог

Средняя продолжительность жизни – 10-12 лет. Нужно каждый день выгуливать собаку и вовлекать ее в непродолжительные игры – это поможет улучшить самочувствие питомца и избежать возможных проблем со здоровьем. Слишком активные прогулки и игры бульдогам не нужны – из-за плоского строения морды у них нередко бывают трудности с дыханием при чрезмерных физических нагрузках.

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Английский кокер-спаниель

Здоровый представитель породы способен прожить 12-14 лет. Английских кокер-спаниелей разводили для выслеживания дичи. Сегодня они очень умные и ласковые компаньоны, легко адаптирующиеся к разным условиям и способные спокойно путешествовать со своими хозяевами. В числе характерных для них генетических заболеваний – дисплазия тазобедренного сустава и прогрессирующая атрофия сетчатки.

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Ротвейлер

Здоровый ротвейлер среднего размера может прожить 8-12 лет. Для крупной собаки это приличный возраст. Самки, как правило, живут в среднем на два года дольше, чем самцы. Важно вовремя приводить ротвейлеров на прием к ветеринару, следить за их питанием и физическими упражнениями. Ротвейлеры – относительно здоровые собаки. Но есть общие проблемы, с которыми нередко сталкиваются эти крупные животные. Одной из самых распространенных причин ранней смерти ротвейлеров бывает рак костей.

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Немецкая овчарка

Харизматичные и преданные немецкие овчарки – одни из самых популярных домашних питомцев среди больших собак. Средняя продолжительность их жизни составляет 9-13 лет. Ее можно увеличить, если уделять больше внимание физическому и психологическому здоровью питомца. Немецким овчаркам нужны регулярные ежегодные осмотры для пожилых животных и два раза в год для щенков. Такие собаки перестают расти к 18 месяцам. Как и представители других крупных пород, они могут быть склонны к проблемам с суставами и бедрами. Для них также важен правильно составленный рацион, хозяевам не стоит их перекармливать.

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Лабрадор-ретривер

Средняя продолжительность жизни – от 12 до 12 с половиной лет. Бывают и случаи, когда лабрадоры жили дольше 12 лет. Недавнее исследование показывает, что шоколадные лабрадоры живут меньше, чем черные и палевые, – в среднем 10,7 года. Есть множество факторов, влияющих на продолжительность жизни лабрадоров: диета, своевременные осмотры ветеринара и наследственные заболевания.

Лабрадоры обычно страдают от проблем с суставами, из-за этого они испытывают боль, ограничивается их двигательная активность. Кроме дисплазии, представителям породы свойственны вздутие живота, ушные инфекции и болезни сердца.

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