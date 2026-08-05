Один из самых опасных вулканов мира разбушевался: посмотрите на эти кадры
Уже на следующий день, 4 августа, извержение перешло в наиболее критическую и агрессивную фазу и продолжалось почти сутки.
Стоит отметить, что вулкан практически никогда не затихает полностью. В "спокойном" состоянии он производит небольшие выбросы газа и пепла каждые 15–20 минут.
По последним данным, власти Гватемалы объявили наивысший ("красный") уровень тревоги. Идет массовая эвакуация сотен жителей из близлежащих деревень и поселков: около 1,7 тыс. человек эвакуировали в убежища. Кроме того, от пеплопада пострадали около 29 тыс. человек.
Согласно данным издания РБК, с вулкана сходят грязевые потоки длиной до 7 км. Риск появления дополнительных вулканических грязевых потоков увеличивается из-за ожидаемых дождей.
В периоды стабильного (низкого) уровня активности Фуэго привлекает тысячи экстремальных туристов со всего мира. Самым популярным маршрутом является трекинг на соседний вулкан Акатенанго. Туристы совершают восхождение с ночевкой в палаточном лагере на склоне Акатенанго, откуда открывается вид на ночные взрывы и светящиеся потоки лавы Фуэго.
Конечно же, на данный момент из-за начавшегося катаклизма любые туристические маршруты, восхождения и доступ к кратерам в этом районе строго запрещены властями Гватемалы.
В социальных сетях очевидцы активно публикуют кадры с места событий.
Guatemala's active Fuego volcano has entered a critical explosive phase, prompting authorities to issue urgent evacuation orders for multiple surrounding communities. pic.twitter.com/P2JHD2imVK— Channel 8 English (@Channel8English) August 5, 2026
Guatemala's Volcán de Fuego remains in a state of active eruption 🌋— sustainme.in®️ (@sustainme_in) August 5, 2026
with ongoing emissions of ash and gas, lava flows, and pyroclastic flows, while authorities continue to monitor the situation closely. 🚨#guatemala #volcanofire #valcano pic.twitter.com/Hptmxq6kta
El Volcán de Fuego hizo una fuerte erupción a las 00:43 horas de este lunes y la misma quedó grabada por una cámara de vigilancia.— Geber Osorio (@OsorioGeber) August 3, 2026
El Insivumeh ha informado que el coloso entró en una nueva fase eruptiva y podría progresar a una fase explosiva más intensa.
📹: AfarTv pic.twitter.com/M6bJwD8edj
🚨 🌋 Breaking GeoBit: August 4, 2026: Fuego’s erupted at 8:30 a.m. and continues 11+ hours later, surging, violent expulsions and pyroclastic currents. Ash towers 5,000–6,000 m above sea level, carrying west from the crater.— Geology Bits of Knowledge (@geologyBits) August 4, 2026
🎞 Please visit: @afartv
🔁 ❤️ Greatly Appreciated pic.twitter.com/MbBQq53rLf
📍Fuego Volcano, Guatemala 🇬🇹 🌋— sustainme.in®️ (@sustainme_in) August 5, 2026
Authorities in Guatemala are continuing emergency operations as the Fuego Volcano remains active, spewing ash, gases, and volcanic material, amidst efforts to protect the population and mitigate risks. #Guatemala #FuegoVolcano
Cc… pic.twitter.com/TyRMHH0n5o
🌋🇬🇹🔥 EN IMAGES || Le volcan Fuego au Guatemala intensifie son activité éruptive avec des fontaines de lave de 200 à 300 mètres et des flux pyroclastiques descendant jusqu’à 7 km dans plusieurs barrancas. pic.twitter.com/dO42OuXhZe— Neural Space (@NeuralSpace_) August 4, 2026
La erupción del volcán guatemalteco Fuego deja un balance de 1.700 evacuados. Los servicios de emergencia activan la alerta roja en tres departamentos ante las columnas de ceniza y coladas de lava de este coloso de 3.763 metros de altitud.#NoComment pic.twitter.com/sDv2n1Ey4o— euronews español (@euronewses) August 5, 2026
Известно, что самая разрушительная катастрофа за современную историю вулкана произошла в 2018 году. Потоки раскаленного пепла и камней сошли на жилые районы без предупреждения, уничтожив целую деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес. Погибли более 200 человек.
В начале 2026 года стало известно, что найден единственный на Земле вулкан, ежедневно выбрасывающий чистое золото.