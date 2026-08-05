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Мир

Один из самых опасных вулканов мира разбушевался: посмотрите на эти кадры

вулкан Фуэго, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:08 Фото: pexels
В понедельник, 3 августа 2026 года, вулкан Фуэго – один из самых активных и опасных стратовулканов в мире, расположенный в западной части Гватемалы, – резко активизировался, сообщает Zakon.kz.

Уже на следующий день, 4 августа, извержение перешло в наиболее критическую и агрессивную фазу и продолжалось почти сутки.

Стоит отметить, что вулкан практически никогда не затихает полностью. В "спокойном" состоянии он производит небольшие выбросы газа и пепла каждые 15–20 минут.

По последним данным, власти Гватемалы объявили наивысший ("красный") уровень тревоги. Идет массовая эвакуация сотен жителей из близлежащих деревень и поселков: около 1,7 тыс. человек эвакуировали в убежища. Кроме того, от пеплопада пострадали около 29 тыс. человек.

Согласно данным издания РБК, с вулкана сходят грязевые потоки длиной до 7 км. Риск появления дополнительных вулканических грязевых потоков увеличивается из-за ожидаемых дождей.

В периоды стабильного (низкого) уровня активности Фуэго привлекает тысячи экстремальных туристов со всего мира. Самым популярным маршрутом является трекинг на соседний вулкан Акатенанго. Туристы совершают восхождение с ночевкой в палаточном лагере на склоне Акатенанго, откуда открывается вид на ночные взрывы и светящиеся потоки лавы Фуэго.

Конечно же, на данный момент из-за начавшегося катаклизма любые туристические маршруты, восхождения и доступ к кратерам в этом районе строго запрещены властями Гватемалы.

В социальных сетях очевидцы активно публикуют кадры с места событий.

Известно, что самая разрушительная катастрофа за современную историю вулкана произошла в 2018 году. Потоки раскаленного пепла и камней сошли на жилые районы без предупреждения, уничтожив целую деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес. Погибли более 200 человек.

В начале 2026 года стало известно, что найден единственный на Земле вулкан, ежедневно выбрасывающий чистое золото.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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