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События

Свыше 3 тысяч нарушений ПДД выявили в Алматы за два дня

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 17:50 Фото: Zakon.kz
За 3 и 4 августа 2026 года в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории Алматы выявлено 3 341 нарушение правил дорожного движения, в том числе 190 грубых нарушений, создающих повышенную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным алматинской прокуратуры, в числе выявленных нарушений:

○ управление транспортным средством в состоянии опьянения – 14 фактов;

○ управление транспортным средством лицами, лишенными права управления, – 3 факта;

○ нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки"), – 158 фактов;

○ использование и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками – 2 факта;

○ не пристегнутый ремень безопасности – 115 фактов;

○ выезд на полосу встречного движения – 13 фактов;

○ пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 89 фактов.

Кроме того, на специализированную стоянку водворено 122 транспортных средства.

Сегодня, 5 августа 2026 года, Министерство транспорта (МТ) Казахстана выступило с важным обращением к водителям. Им напомнили о соблюдении Правил дорожного движения (ПДД).

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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