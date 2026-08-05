Свыше 3 тысяч нарушений ПДД выявили в Алматы за два дня
Так, по данным алматинской прокуратуры, в числе выявленных нарушений:
○ управление транспортным средством в состоянии опьянения – 14 фактов;
○ управление транспортным средством лицами, лишенными права управления, – 3 факта;
○ нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки"), – 158 фактов;
○ использование и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками – 2 факта;
○ не пристегнутый ремень безопасности – 115 фактов;
○ выезд на полосу встречного движения – 13 фактов;
○ пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 89 фактов.
Кроме того, на специализированную стоянку водворено 122 транспортных средства.
Сегодня, 5 августа 2026 года, Министерство транспорта (МТ) Казахстана выступило с важным обращением к водителям. Им напомнили о соблюдении Правил дорожного движения (ПДД).