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Мир

Аллергия на собак может уйти в прошлое: ученые создали особенных биглей

Аллергия на собак может уйти в прошлое: ученые создали особенных биглей, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 21:56 Фото: magnific.com
Американский генетик Мэтт Уокер всю жизнь не мог спокойно находиться рядом с собаками из-за сильной аллергии. Теперь он может играть со своим питомцем Бейли и кормить ее лакомствами без неприятных симптомов – ученые создали бигля, у которого отсутствует основной аллергенный белок.

Как пишет газета The Guardian, собаку и ее сестру Альфи специалисты компании Kindred Companion Sciences получили с помощью технологии редактирования генов Crispr. Ученые изменили генетический код клеток кожи собаки, отключив ген, отвечающий за выработку главного белка, вызывающего аллергию.

Проверки показали, что в слюне и шерсти собак не обнаружили этого аллергена. Во время теста кожа Уокера реагировала на образцы других пород, но не на материалы, полученные от Бейли и Альфи.

Исследователи отмечают, что до появления таких собак в продаже еще далеко. Необходимо изучить долгосрочное влияние генетических изменений на здоровье животных и разработать доступный способ их разведения.

Эксперты также предупреждают, что технология может повлиять на ситуацию с приютскими животными, поскольку люди могут чаще выбирать специально созданных питомцев вместо собак, нуждающихся в усыновлении.

Создатели технологии планируют продолжить исследования и проверить возможность получения гипоаллергенных собак других пород, а также служебных животных.

Ранее сообщалось, как в Казахстане готовят собак для особых задач.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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