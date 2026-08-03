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Происшествия

Трехлетняя дочь стала свидетелем жестокого убийства матери в Атырау

Трехлетняя дочь стала свидетелем жестокого убийства матери в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 22:50 Фото: pixabay
В Атырау расследуют жестокое убийство 42-летней женщины, которое произошло в ее собственной квартире. По версии следствия, к преступлению может быть причастен ее гражданский супруг, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, трагедия произошла в многоэтажном доме. Соседи рассказали, что в тот день они не слышали ни криков, ни подозрительного шума. Вечером домой вернулась 16-летняя дочь погибшей и обнаружила мать без признаков жизни, а рядом – младшую сестру.

Родственники заявили, что трехлетняя девочка смогла описать случившееся и сообщила, что отец напал на мать с ножом. По словам близких, женщина ранее уже сталкивалась с агрессивным поведением сожителя и обращалась за помощью в полицию.

"Старшая внучка в таком шоке, что даже не смогла подойти к маме. Ей всего 16 лет. У нее был остекленевший взгляд. А маленькая девочка сначала вообще молчала. Потом сказала: "Папа ударил маму ножом". Она показывала, как именно это произошло. Все рассказала и полицейским. Сказала: "Папа бил маму, мама кричала. Я плакала. Когда я громко заплакала, папа убежал". Мы видели фотографии. Удары были и спереди, и сзади – 28 ножевых ранений. Он колол без жалости. На спине нет ни одного целого места. Даже горло ей перерезал.Мать убитой Фатима Шмирова

Подозреваемый – 38-летний мужчина, который проживал с погибшей в гражданском браке около шести лет. В полиции сообщили о его задержании и помещении в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Родственники погибшей намерены взять заботу о детях на себя и помочь девочкам пережить случившееся.

Ранее свидетель рассказала в суде правду об убийстве студентки Нурай Серикбай.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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