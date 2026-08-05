#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
469.85
542.16
5.78
Мир

Игровая кухня стала причиной гибели трехлетней девочки в США

Игровая кухня стала причиной гибели трехлетней девочки в США, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 23:40 Фото: magnific.com
В американском штате Флорида трехлетняя девочка погибла после несчастного случая с детской игровой кухней. Трагедия произошла в городе Бойнтон-Бич, где ребенок вместе с братом или сестрой находился под присмотром няни, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, пишет ABC News, в момент происшествия супруг няни оставался на втором этаже дома, периодически спускаясь проверить детей.

Во время очередной проверки мужчина обнаружил девочку без сознания – ее голова застряла в деревянной игровой кухне. По словам второго ребенка, игрушки упали внутрь конструкции, и девочка попыталась их достать, после чего застряла.

Мужчина освободил ребенка и начал проводить сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков. Девочку в критическом состоянии доставили в больницу, однако спустя несколько дней она скончалась.

Как сообщили в полиции, игровую кухню несколько лет назад приобрели через Facebook Marketplace. Ее производитель установить пока не удалось.

Расследование продолжается. Причина смерти и другие обстоятельства происшествия пока официально не раскрываются, обвинения никому не предъявлены.

Ранее сообщалось, что тело туристки нашли в чемодане в заброшенном здании в Греции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
леопард напал на трехлетнюю девочку в Индии
18:40, 18 августа 2025
Нападение леопарда на трехлетнюю девочку обернулось забастовкой в Индии
в США машина протаранила забор детсада
22:11, 30 сентября 2025
В США автомобиль протаранил забор детсада, зацепив детей на игровой площадке
последствия торнадо в США
23:16, 28 апреля 2024
Ребенок и двое взрослых стали жертвами торнадо в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
23:29, Сегодня
Мирослав Ромащенко высказался о предстоящем матче "Тобыла" против "Партизана"
Фото: ФИФА
23:05, Сегодня
Инфантино предложил Марокко провести финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку - The Times
Фото: Fcdynamo.ru
22:27, Сегодня
"Динамо" без Зайнутдинова вырвало победу над "Факелом" в Кубке России
Фото: КФФ
22:12, Сегодня
Появился видеообзор матча "Челси" - "Ювентус" с участием Дастана Сатпаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: