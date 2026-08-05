Игровая кухня стала причиной гибели трехлетней девочки в США

В американском штате Флорида трехлетняя девочка погибла после несчастного случая с детской игровой кухней. Трагедия произошла в городе Бойнтон-Бич, где ребенок вместе с братом или сестрой находился под присмотром няни, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, пишет ABC News, в момент происшествия супруг няни оставался на втором этаже дома, периодически спускаясь проверить детей.

Во время очередной проверки мужчина обнаружил девочку без сознания – ее голова застряла в деревянной игровой кухне. По словам второго ребенка, игрушки упали внутрь конструкции, и девочка попыталась их достать, после чего застряла.

Мужчина освободил ребенка и начал проводить сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков. Девочку в критическом состоянии доставили в больницу, однако спустя несколько дней она скончалась.

Как сообщили в полиции, игровую кухню несколько лет назад приобрели через Facebook Marketplace. Ее производитель установить пока не удалось.

Расследование продолжается. Причина смерти и другие обстоятельства происшествия пока официально не раскрываются, обвинения никому не предъявлены.

Ранее сообщалось, что тело туристки нашли в чемодане в заброшенном здании в Греции.