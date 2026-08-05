Китай вывел на орбиту два спутника с искусственным интеллектом

Китай успешно вывел на орбиту два гиперспектральных спутника дистанционного зондирования Земли. Запуск ракеты-носителя Smart Dragon-3 состоялся с морской платформы у побережья провинции Шаньдун, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Xinhua News, спутники Oriental Smart Eye 01 и 02 предназначены для высокоточного наблюдения за поверхностью Земли и смогут обновлять данные по всему миру каждые пять дней.

Аппараты оснащены гиперспектральными камерами, которые позволяют не только получать изображения, но и анализировать состояние растительности, качество воды, состав почвы и другие параметры. Кроме того, спутники получили модули искусственного интеллекта, способные обрабатывать данные прямо на орбите, что значительно ускоряет получение результатов.

Первый спутник будет использоваться в рамках космического сотрудничества Китая и Индонезии для мониторинга сельскохозяйственных культур и оценки рисков стихийных бедствий. Второй поможет Узбекистану отслеживать весь цикл выращивания хлопка – от посева до сбора урожая.

Ранее сообщалось, что вышедшая из-под контроля ракета скоро врежется в Луну.