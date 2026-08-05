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Мир

Сборщики мусора обыскали свалку и вернули женщине ее богатство на 500 млн тенге

Свалка, мусор, лес, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 02:58 Фото: magnific
Жительница итальянского региона Апулия случайно выбросила лотерейный билет с выигрышем в 1 млн евро (541 млн 520 тыс. тенге). Она получила его обратно благодаря сборщикам мусора, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian, победительница участвовала в моментальной лотерее.

Когда она проверила в местном магазине выиграла ли что-то, автомат распознал квитанцию как недействительную для выплаты. Это случилось, поскольку розничные точки выдают только небольшие суммы. Так женщина решила, что ничего не выиграла, и выбросила билет.

Интересно, что итальянка всегда выбирала одни и те же числа в память о близком человеке. Она поняла, что выиграла, вернувшись домой.

Тогда члены семьи и сообщили женщине, что ее привычный набор чисел выиграл джекпот. Победительница отправилась в магазин, но урну уже забрали мусорщики. Тогда она связалась с администратором компании SANB Роберто Николой Тоскано.

После этого сотрудники отследили маршрут грузовика и остановили его.

Специальная бригада исследовала содержимое мусоровоза более суток. Рабочие нашли несколько разных квитанций, среди них был и "счастливый" билет – его вернулись собственнице. Женщина подписала обязательство компенсировать затраты на поиск билета.

Ранее мы писали о случае, когда в Италии нашли уникальную гробницу великанов.

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Аксинья Титова
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