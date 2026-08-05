Мать и бабушка убили четверых детей, чтобы не отдавать их отцу

В США мать и бабушка лишили жизни четверых детей, чтобы не позволить отцу увезти их на 60 дней летних каникул, как это установил суд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на New York Post, от женщин пострадали 13‑летняя Харпер, 11‑летний Хадсон и 10‑летние близнецы – Гэвин и Грейслинн. Разложившиеся тела детей нашли в квартире бабушки.

По данным следствия, женщины дали детям яд. Но поскольку он действовал не так быстро, подозреваемые нашли более "эффективные" методы убийства.

В истории их интернет‑поиска нашли запросы о влиянии инсулина на организм здорового человека, и о том, куда удар ножом будет наиболее смертоносным.

Полиция выяснила, что младший Гэвин, вероятно, пережил отравление, однако его убили ударом ножа.

Ранее сотрудники служб опеки неоднократно навещали семью и фиксировали признаки ненадлежащего ухода за детьми. При этом мать так и не лишили родительских прав.

О произошедшем узнали после того, как соседка позвонила в полицию и заявила, что не видела семью уже около двух недель. Мать и бабушка тоже завершили жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что тело туристки нашли в чемодане в заброшенном здании в Греции.