Мать и бабушка убили четверых детей, чтобы не отдавать их отцу
Как пишет Газета.ru со ссылкой на New York Post, от женщин пострадали 13‑летняя Харпер, 11‑летний Хадсон и 10‑летние близнецы – Гэвин и Грейслинн. Разложившиеся тела детей нашли в квартире бабушки.
По данным следствия, женщины дали детям яд. Но поскольку он действовал не так быстро, подозреваемые нашли более "эффективные" методы убийства.
В истории их интернет‑поиска нашли запросы о влиянии инсулина на организм здорового человека, и о том, куда удар ножом будет наиболее смертоносным.
Полиция выяснила, что младший Гэвин, вероятно, пережил отравление, однако его убили ударом ножа.
Ранее сотрудники служб опеки неоднократно навещали семью и фиксировали признаки ненадлежащего ухода за детьми. При этом мать так и не лишили родительских прав.
О произошедшем узнали после того, как соседка позвонила в полицию и заявила, что не видела семью уже около двух недель. Мать и бабушка тоже завершили жизнь самоубийством.
Ранее сообщалось, что тело туристки нашли в чемодане в заброшенном здании в Греции.