Под новым немецким автобаном нашли 2000-летнюю римскую трассу

Археологи обнаружили в Германии древнюю римскую дорогу, известную как Альблимес (Alblimes), которая когда-то соединяла приграничные форты провинции Верхняя Германия, сообщает Zakon.kz.

Как отметили историки Государственного ведомства по охране памятников Баден-Вюртемберга, мощеная булыжником магистраль связывала важнейшие военные центры региона – современный Ротвайль (древний Arae Flaviae) и Хайденхайм-ан-дер-Бренц (Aquileia). Более века она служила стратегической границей между Римской империей и германскими племенами.

"Die historische Alblimes-Straße wird von der zukünftigen Trasse der A8 bei Drackenstein gequert".

"Überdeckt" haben sie sich nicht getraut zu schreiben. pic.twitter.com/qsHEIleSKm — Polýphēmos (@Polyphem10) August 4, 2026

Шедевр римской инженерии

По данным специалистов, которые приводит издание "Наука", дорогу построили во времена императора Веспасиана (69-79 годы н. э.), который после гражданской войны активно перестраивал прирейнские провинции.

Примечательно, что трасса имела продуманную систему дренажа, а на ее поверхности до сих пор сохранились глубокие колеи от повозок, свидетельствующие о многолетнем интенсивном движении войск и торговых караванов.

Кроме того, дорога играла важную роль в снабжении военных лагерей, расположенных вдоль римской границы. Однако со временем укрепленный рубеж был перенесен дальше на север из-за усиления давления германских племен.

Артефакты возрастом тысячи лет

Также стоит отметить, что во время раскопок археологи нашли бронзовую монету – римский дупондий с изображением императора Домициана (81-96 годы н. э.), а также фрагменты дорогой посуды, строительной черепицы и кованые гвозди.

Germania, durante i lavori per l'ampliamento della A8 emerge un nuovo tratto di strada romana https://t.co/SdYe1SCuLz via @StorieArcheo — Tizio Incognito (@Guy12Incognito) July 30, 2026

Еще неожиданной находкой стала бронзовая булавка эпохи поздней бронзы. По мнению ученых, она происходила из древнего кремационного захоронения, которое римские строители случайно потревожили еще две тысячи лет назад.

Руководитель проекта доктор Рене Волленвебер отметил, что современные инженеры при строительстве трассы фактически повторили маршрут своих античных предшественников. По его словам, плато Швабского Альба остается единственным удобным природным коридором между равниной Неккара и бассейном Дуная.

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