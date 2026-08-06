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Мир

Под новым немецким автобаном нашли 2000-летнюю римскую трассу

дорога, ели, камни, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 12:10 Фото: pexels
Археологи обнаружили в Германии древнюю римскую дорогу, известную как Альблимес (Alblimes), которая когда-то соединяла приграничные форты провинции Верхняя Германия, сообщает Zakon.kz.

Как отметили историки Государственного ведомства по охране памятников Баден-Вюртемберга, мощеная булыжником магистраль связывала важнейшие военные центры региона – современный Ротвайль (древний Arae Flaviae) и Хайденхайм-ан-дер-Бренц (Aquileia). Более века она служила стратегической границей между Римской империей и германскими племенами.

Шедевр римской инженерии

По данным специалистов, которые приводит издание "Наука", дорогу построили во времена императора Веспасиана (69-79 годы н. э.), который после гражданской войны активно перестраивал прирейнские провинции.

Примечательно, что трасса имела продуманную систему дренажа, а на ее поверхности до сих пор сохранились глубокие колеи от повозок, свидетельствующие о многолетнем интенсивном движении войск и торговых караванов.

Кроме того, дорога играла важную роль в снабжении военных лагерей, расположенных вдоль римской границы. Однако со временем укрепленный рубеж был перенесен дальше на север из-за усиления давления германских племен.

Артефакты возрастом тысячи лет

Также стоит отметить, что во время раскопок археологи нашли бронзовую монету – римский дупондий с изображением императора Домициана (81-96 годы н. э.), а также фрагменты дорогой посуды, строительной черепицы и кованые гвозди.

Еще неожиданной находкой стала бронзовая булавка эпохи поздней бронзы. По мнению ученых, она происходила из древнего кремационного захоронения, которое римские строители случайно потревожили еще две тысячи лет назад.

Руководитель проекта доктор Рене Волленвебер отметил, что современные инженеры при строительстве трассы фактически повторили маршрут своих античных предшественников. По его словам, плато Швабского Альба остается единственным удобным природным коридором между равниной Неккара и бассейном Дуная.

Несколько дней ранее мы рассказывали о других исторических открытиях. Так, археологи из Казахстана и России нашли новые тюркские поминальные комплексы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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