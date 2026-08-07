30 км на велосипеде перед заседаниями: Никол Пашинян показал свое утро на Иссык-Куле
Фото: Instagram/nikolpashinyan_official
Премьер-министр Армении находится в Кыргызстане с рабочим визитом в городе Чолпон-Ате для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 7 августа 2026 года Никол Пашинян решил начать день на Иссык-Куле с 30-километровой прогулки на велосипеде, сообщает Zakon.
Об этом он поспешил рассказать в своем Instagram.
"День начался с 30-километровой поездки на велосипеде вдоль берегов озера Иссык-Куля", – отметил Пашинян в описании к видео.
Позднее, по всей видимости, после официальных церемоний, Пашинян записал излюбленный ролик с сердечком под кыргызский рэп.
Комментаторы по обыкновению высказали слова восхищения.
- Пашинян и Иссык-Куль – прекрасное сочетание.
- Добро пожаловать в Кыргызстан. Всегда задаете правильный вектор, и в жизни, и в политике, здоровья вам и процветания народу Армении.
- Правильные вещи пропагандируете!
- Вы – настоящий джигит своего народа.
- Так Иссык-Куль из президентов никто еще не рекламировал.
2 августа 2026 года стало известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.
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