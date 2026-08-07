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Мир

30 км на велосипеде перед заседаниями: Никол Пашинян показал свое утро на Иссык-Куле

Никол Пашинян, премьер, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 14:57 Фото: Instagram/nikolpashinyan_official
Премьер-министр Армении находится в Кыргызстане с рабочим визитом в городе Чолпон-Ате для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 7 августа 2026 года Никол Пашинян решил начать день на Иссык-Куле с 30-километровой прогулки на велосипеде, сообщает Zakon.

Об этом он поспешил рассказать в своем Instagram.

"День начался с 30-километровой поездки на велосипеде вдоль берегов озера Иссык-Куля", – отметил Пашинян в описании к видео.

Позднее, по всей видимости, после официальных церемоний, Пашинян записал излюбленный ролик с сердечком под кыргызский рэп.

Комментаторы по обыкновению высказали слова восхищения.

  • Пашинян и Иссык-Куль – прекрасное сочетание.
  • Добро пожаловать в Кыргызстан. Всегда задаете правильный вектор, и в жизни, и в политике, здоровья вам и процветания народу Армении.
  • Правильные вещи пропагандируете!
  • Вы – настоящий джигит своего народа.
  • Так Иссык-Куль из президентов никто еще не рекламировал.

2 августа 2026 года стало известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян вновь назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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